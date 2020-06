Soome ja Eesti hobisportlaste seas vohab doping

Soome leht Ilta-Sanomat kirjutas mai lõpus loo, kus selgus, et Soomes on kuni 7000 aktiivset harrastusportlasest dopingutarvitajat. Uuringu läbi viinud Soome Noorte Uurimisühingu vastutav teadur Mikko Salasuo rääkis lehele, et enamus dopingutarvitajatest on inimesed, kelle töö jaoks on hea vorm tähtis. «Lihasjõud ja jõuline väljanägemine on kasuks sõduritele, politseinikele ja turvameestele. Nende jaoks aitab doping luua professionaalset kapitali,» sõnas Salasuo.