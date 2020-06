F1 ja Ungari koostöö jätkub veel aasta jagu

Alates 1986. aastas F1 kalendrisse kuuluv Ungari GP on paljude sõitjate lemmik paik. Hungaroringi ringrada kuulub näiteks ka Kimi Räiköneni meelispaikade hulka ja seda ennekõike Soome vormelisõprade tõttu, kes antud võistlus nädalavahetust Ungarisse vaatama sõidab.

Tegelikult pikendati aasta võrra 2016. aasta suvel sõlmitud lepingut ja seda ennekõike selleks, et vähendada sellega kaasnevaid kulusid just korraldajale. See rakendub neile juba tänavusest aastast.