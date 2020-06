Mait Patraili karjäär jätkub Euroopa absoluutses tipus

Kui mõned nädalad tagasi selgus, et Patraili karjäär Hannoveris, kus ta viimased kaheksa hooaega pallinud oli, ei jätku, tekkis palju spekulatsioone selle üle, milline eestlase järgmine samm on. «Tegemist on erakordse üleminekuga erilistes tingimustes. Arvan, et kui koroonakriis pole käsipallimaailma rabanud, poleks Maidu kvaliteediga mängija vabaks saanud,» ütles Löweni tegevdirektor Jennifer Kettemann.