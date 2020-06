Robert Tähe endisel tiimikaaslasel tuvastati koroonaviirus

Atanasijevic kinnitas serbia veebilehele direktno.rs, et ta on nakatunud koroonaviirusesse. «Ma ei tea, kust ma selle saada võisin. Ma proovin meenutada kõiki olukordi ja inimesi, kellega ma kontaktis võisin olla. Ma loodan, et ma ei ole viirust kellelegi edasi andnud, eriti oma vanematele ja sõpradele,» ütles Serbia võrkpallitäht.

Perugia diagonaalründaja kinnitas, et teda vaevavad kerged sümptomid. «Mul on kerge palavik. Ilmselt jäin ma põlveoperatsiooni tõttu haigeks, sest see nõrgendas immuunsüsteemi. Perugia haiglas oli mul isegi kerge kopsupõletik. Itaalia arstid tegid mulle 5 koroonatesti, mis kõik olid negatiivsed,» rääkis serblane. Atanasijevic lisas, et pärast Serbiasse naasmist testiti teda veel ja taaskord oli test negatiivne.

«Serbia arstid viisid läbi uuringud ja kinnitasid, et minuga on kõik korras. Hetkel pean ma kaks nädalat viibima kodus karantiinis. Me ei tohi lõõgastuda, kuni viirus on lõplikult läinud.»

Enne Itaalia kõrgliiga peatamist asus Perugia Civitanova ja Modena järel kolmandal kohal.