Vormel-1 kululimiit võib Mercedese viia huvitava käiguni

Algset 175 miljoni dollari suurust kululiimiti on vähendatud 145 miljoni peale 2021. aastaks ja 2023. aastast langeb see veel omakorda 135 miljoni dollari peale.

Vormel 1 tippmeeskonnad peavad seetõttu kuninglikus sarjas kärpima töötajaid. Ferrari on juba andnud mõista, et võib laieneda teistesse sarjadesse. Nüüd vihjas sama mainekale väljaandele Autosport ka Wolff.

Mercedese boss kinnitas, et kululiimit on mõistlik idee. «Esiteks, me elame finantsreaalsuses, mis on väga erinev koroonaviiruse eelsest ajast. Me nõustusime madalama kululimiidiga ja on tähtis, et vormel 1 tiimid teeniksid raha, mitte ei kaotaks seda.»

«Meie jaoks on kululimiit moodus, millega Daimler mitte ei hinda vormelit ainult spordi- ja turundusvahendina, vaid suudab ka kulusid neutraalsena hoida. Sellepärast ma usungi, et meil on vaja seda toetada,» ütles sakslane.

«Meie jaoks tähendab see ümberkohanemist. Me peame muutma mooduseid, kuidas asju teeme ja panema personali uutes valdkondades tööle. Meil on väga tugev osakond nimega Mercedes Benzi rakendusteadused, kus me töötame kõrgetasemeliste klientidega ja pakume teenuseid. Ja kes teab, äkki me vaatame teiste sarjade suunas, et hoida rahalisi- ja inimressursse Mercedeses,» vihjas tiimijuht.