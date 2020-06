Esapekka Lappi: ma ei ole Lõuna-Eesti rallist midagi kuulnud

Viimati said maailma parimad rallisõitjad võistelda märtsi keskel toimunud Mehhiko rallil, kuid järgmist korda tuleb veel oodata. See nädal sai kindlaks, et nii Soome kui ka Uus-Meremaa rallisid see aasta ei sõideta.

«Vahepealne aeg on kiirelt mööda lennanud. Muidugi on mul suur tung sõita, aga ülejäänud tsirkust ma ei igatse. Ma mõistan otsuseid, mis on vastu võetud,» rääkis Lappi soome portaalile Rallit.fi.

Lappi sõnul lootis ta siiski Soome ralli toimumist, kuid ralli ärajäämine ei olnud tema jaoks üllatus.