Vormelilegend: Vettel põrus Ferraris, aga see polnud tema süü

Vettel liitus Itaalia autotootja tehasetiimiga 2015. aastal ning võitis kokku 14 etappi. Viiendat MM-tiitlit sakslasel aga võita ei õnnestunud: kahel korral (2017, 2018) jäi ta üldarvestuses teiseks. Viimase hooaja lõpetas 32-aastane sakslane alles viiendal positsioonil ning tänavuse aasta mais teatas Ferrari, et uuel hooajal Vettel nende ridades ei jätka.

«Mul on Sebastiani vastu suur austus, sest ta on neljakordne maailmameister. Ta pani mängu kogu oma talendi ning andis endast kõik, et tulla ka Ferrariga maailmameistriks. Kuid ta põrus,» tõdes Alesi Sky Sportsi saates. «See polnud tema ega meeskonna süü, mingi asi lihtsalt ei läinud piisavalt hästi,» jätkas ka ise viis aastat Ferraris sõitnud prantslane.