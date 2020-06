Hispaania meedia: Barcelonale pakuti alaealise mängumehe eest 100 miljonit

Sport kirjutab, et selle nädala neljapäeval toimus Barcelona juhtkonnal virtuaalne koosolek, kus osalesid ka klubi mõned klubi treenerid. Koosolekul arutati peamiselt meeskonna värbamispoliitikat.

Klubi president Josep Maria Bartomeu oli alluvatele öelnud, et üks suurklubi on teinud nende 17-aastase mängumehe Ansu Fati eest 100 miljoni euro suuruse pakkumise. Väidetavalt olla aga koosolekut juhtinud president kohe pärast info edastamist teatanud, et Fati ei ole müügiks ning sel teemal rohkem ei peatuta.