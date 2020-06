Miller-Uibolt kulla võtnud Bahreini jooksja: mul jäid kolm dopingutesti andmata, see on normaalne

400 m jooksja vannub aga ise, et vahele jäänud proovid olid lihtsalt halvad juhused. «Ma ei ole kunagi petnud ja ma ka ei tee seda. Mul jäid lihtsalt kolm dopingutesti vahele, mis on normaalne. Seda ikka juhtub ja see võib juhtuda meist igaühega. Ma ei taha, et inimesed selle kõige tõttu segadusse satuksid, sest ma ei kasutaks keelatud võtteid mitte kunagi,» teatas Bahreini esindav jooksja Instagrami videos.

Viimastel aastatel on dopinguga vahele jäänud mitmed Bahreini naisjooksjaid. EPOga on patustanud takistusjooksu Rio olümpiavõitja Ruth Jebet ning maratonis hõbeda teeninud Eunice Kirwa. Anaboolsete steroidide kasutamisega jäi vahele 2016. aastal 400 m sisemaailmameistriks kroonitud Kemi Adekoya. Kõik nad on teeninud nelja-aastase võistluskeelu.

Naser usub, et tema karistust ei teeni. ​«Loodetavasti saab see kaasus lahendatud, sest ma ei tahaks endale sellist mainet. Tegelikult on see (mainekahju - toim) juba juhtunud. Aga see saab korda. Mul on väga raske seda väikest plekki endaga kaasas kanda. Ma ei tarvitaks kunagi keelatud vahendeid. Ma usun endasse ja tean, et mul on annet,» ütles Naser.