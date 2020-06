Ralliekspert: pooleaastane paus võib Tänakule isegi kasuks tulla

«Tänu sellele, et väga palju rallisid on ära jäänud, on väga palju testipäevi üle, sest keegi ei ole tohtinud teste teha. See peaks tähendama, et Tänak saab nüüd rohkem Hyundaiga sõita ning enne, kui ta läheb järgmisele rallile, tunneb ta ennast autos mugavamalt, võib-olla leiab veel parema seade, kui ta oleks arvanud, et leiab, aga see kõik on spekuleerimine, sest kõikidel teistel sõitjatel on need samad võimalused,» vahendas ERRi spordiportaal Kruuda sõnu.