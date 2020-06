Jaromir Jagr – 48-aastane elav legend, kes ei kavatsegi karjääri lõpetada

15. veebruaril sünnipäeva pidav Jagr on viimased kaks hooaega kuulunud Kladno Rytiri ridadesse, mis on tema omanduses. Klubi mängis Tšehhi tugevuselt teises liigas ning elav legend tõi möödunud hooajal 38 kohtumises 29 resultatiivsuspunkti (15 väravat ja 14 tulemuslikku söötu). Tänu suurmeistri headele esitustele tõusis Kladno uueks hooajaks meistrisarja.

iSport aga väidab, et Jagri uueks leivaisaks saab kõrgliigasats Praha Sparta, mis oleks hokimehe jaoks erakordne samm: varem on ta kodumaal esindanud ainult Kladnot, mis on tema kodulinna tiim.