Venemaale selja keeranud suusataja: mul polnud võimalik seal karjääri jätkata

Kuid nüüd loodab ta tagasi MK-sarja naasta. Seda siis Šveitsi lipu all. «Mul on suur motivatsioon, kuid see ei saa lihtne olema. Pean kõvasti treenima suvel ja üritan saada ka Šveitsi passi. Kui veab, saan selle kiiresti kätte. Minu eesmärk on võistelda Šveitsi eest 2022. aasta olümpiamängudel,» sõnas Tšernoussov intervjuus Sports.ru-le.

«Peamine [kodakondsuse vahetamise] põhjus on see, et elan Šveitsis. Tahan ülejäänud elu koos perega siin veeta. Teine põhjus on see, et see on minu jaoks ainus võimalus karjääri jätkata,» avaldas ta karmi tõsiasja.