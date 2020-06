Eesti Sportliku Vabavõitluse Liidu asutajaliige Vallo Hannus rääkis Postimehele, et tegu ei või olla lõpliku erruminekuga. «Eemalt on neid erruminekuid väga raske hinnata. Neid analüüsides jääb mulje, et on mindud erru kuni järgmise huvitava pakkumiseni. Kui see peaks tulema, siis usun, et McGregor naaseb ringi.»