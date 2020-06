Tagahoovivõistluses kolmandaks jäänud Uibo: tuli puusalt õppida ja kohaneda

Meestel tuli ennast mitmevõistlejatele kohaselt näidata mitmest küljest, sest luubi all olid nii jõu-, kiirus- kui ka vastupidavusala.

Tagahoovimatšis kolmandaks platseerunud jäänud Uibo sõnas pärast võistlust telefoniintervjuus ERRile , et tegemist oli toreda treeningvõistlusega. «Ma ei olnud enne ühtegi ala sellises formaadis teinud, ehk tuli hoobilt ja puusalt õppida ja kohaneda. Adrenaliini päris üles ei tulnud, ei olnud ühte maksimaalset sooritust,» iseloomustas Ameerika Ühendriikidest Clermontist ligemale 30-kraadises kuumuses võistelnud Uibo pühapäevast pingutust.

«Väike võistlusmoment ikka tekkis, teades, et kaks meest kuskil mujal maailmas samal ajal pingutavad ja üritavad maksimaalse arvu sooritusi teha,» jätkas Ubio ning lisas, et järgmist võistlust tal silmapiiril veel pole.

«Keha on valmis võistlema, kui on vaja ja kui on võistlusi. Praegu mul midagi kalendris kirjas ei ole, aga võtame üks päev korraga,» lõpetas Uibo.