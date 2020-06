Viies kiiruskatse on tänu Märtinile läinud igaveseks rallifolkloori kuldvaramusse. Pärast august läbisõitmist tuli tema Ford Focuse kapotlikuuk lahti ning piltlikult öeldes naitus esiklaasiga. Eestlane kihutas niimoodi 20 km ning oli piiratud nähtavusest hoolimata katsel neljas, kaotades võitjale vaid kuus sekundit.

«Kapotiluugi avanemine valmistas veidi peavalu. Ma ei tea, miks see juhtus. Ma ei näinud väga palju, pidin istmel minema võimalikult madalale, et kapoti alt teed näha. Kurve oli raske leida ja mõnikord sõitsime veidi aega teelt väljas, kuid saime hakkama,» selgitas Märtin stoilise rahuga.

Eestisse jõudnuna lisas ta: «Kõige huvitavam on, et peatumise mõtet ei käinud kordagi peast läbi. Sportlik viha oli suur. Piiratud nähtavus segas oluliselt, kuumus autos muutus pärast ventilatsioonisüsteemi purunemist väljakannatamatuks. Ime, et mõistus edasi töötas.»