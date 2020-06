Norra suusatajad kavatsevad Johaugist eeskuju võtta

«Suusahooaja avastardini Beitostölenis on veel tükk aega, aga tahan suvel ennast erinevatel võistlustel proovile panna,» sõnas mullu Seefeldi-MMil 50 km maratonis poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud Holund. Samas ei hakanud ta konkreetset distantsi ega võistlust nimetama. Küll tegi seda Röthe, kes sõnas, et kavatseb ennast tänavu proovile panna 10000 meetri jooksus.

«Ma olen kord juba sedasorti inimene, et mul on heaks esituseks vaja rinnanumbrit. Niisama treeningutel ma väga hea pole. Seega kui mul on vähegi võimalik ennast suvel kergejõustikuvõistlustel proovile panna, siis seda ma ka teen,» lausus norralane, kelle auhinnakapist võib leida kolm maailmameistritiitlit.