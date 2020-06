Gregor Arbet lõpetab karjääri

«Mul on siiralt hea meel, et Eesti korvpallis on andekaid ja värvikaid noori, kelle töökus ja sihikindlus hoiavad mu südameala au sees! Korvpall on mu kirg ja suur osa tuleviku visioonist,» jätkas Arbet, kes jääb siiski korvpalliga seotuks. Nimelt saab temast TalTechi korvpalliklubi spordidirektor ning paralleelselt jääb ta igapäevaselt abistama ka ülikooli esindus- ja farmmeeskonda treeneritöös.