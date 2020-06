Taekwondo harrastaja teenis taipoksijaga võitlemise eest kaheaastase võistluskeelu

«Tänavakaklused ei kuulu võitluskunstide juurde. Sellised üritused lähevad vastuollu väärtustega, mille eest me seisame. Need, kes tahavad sellistel võistlustel osaleda, peavad teadma, et sel pole midagi pistmist Rootsi taekwondoga või võitluskunstidega üldisemalt,» ütles Rootsi taekwondo föderatsiooni president Sammi Kaidi pressiteate vahendusel.