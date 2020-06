Kõrgushüppe Euroopa meister teenis nelja-aastase võistluskeelu

Venemaa kergejõustikuliit teatas, et Rahvusvaheline spordiarbitraaži kohus (CAS) on 5. juunil mõistnud Šustovi süüdi antidopingureeglite rikkumises ja karistanud teda nelja-aastase võistluskeeluga. Ka tühistas kohus kõik venelase 2013. aasta juulist kuni 2017. aasta juulini tehtud tulemused.

Šustovi sõnul tahetakse ta süüdi mõista kaudsete tõendite põhjal. «Kohtutoimiku järgi on kõik minu dopinguproovid olnud puhtad. Nad väidavad, et osalesin mingis dopinguprogrammis. Kõik süüdistused on kaudsed, kuid praeguses situatsioonis on neile kasulik uskuda, et ma olen nende asjadega seotud.»