Red Bulli vormelitiimi boss kululiimiti ei karda

Eelmisel nädalal kinnitati F1-sarjas mitmed reeglimuudatused, mille eesmärgiks olid kulude vähendamine ja suurem konkurents. Üheks nendest oli kululimiit. 2021. aastast jõustuv reegel ei lase meeskondadel aastas üle 145 miljoni dollari kulutada. 2023. aastaks langeb see juba 135 miljoni dollari peale.

Kuigi reegel peaks teoorias suurtiimidele tegema võitmise raskemaks, siis Red Bull toetas seda. «Tuleb vaadata, mis on äriliselt vaadata, mis on õige ja mõnikord on spordi jätkumiseks tähtsad asjad enda huvidega vastuolus,» sõnas Horner mainekale väljaandele Autosport.

«Ma olen selle osas võtnud tervikliku lähenemise ja usun, et parimad tõusevad alati tippu. Peame kohanema ja olema nii konkurentsivõimelised, kui saame. Vahet ei ole, millised need regulatsioonid on,» ütles tiimijuht.

Suurtiimid peavad kululimiidi tõttu vormel 1 projektist inimesi kärpima, aga Horneri sõnul leiab Red Bull neile muud rakendust. «Kindlasti mõjutab kululimiit me meeskonna koosseisu. Aga meil on veel lisaks süngeriaprojektid ja arenenud tehnoloogiad, mille tegevuste hulk on kasvuteel. Inimesed on meie kõige suurem vara ja proovime võimalikult paljude töökoha alles jätta.»