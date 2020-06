Tänak ja Neuville võtavad osa Rally Dirtfishist

Lisaks Tänakule ja Neuville’ile on Eestisse tulemas ka Hyundai Motorspordi ridadesse kuuluv noor ja talendikas soomlane Jari Huttunen, kes asub võistlema Hyundai i20 R5 masinal.

Ott Tänak ütles, et on WRC autoga sõitmisest puudust tundnud

Eestlane lisas: «Sellest on juba päris palju aega möödas, kui saime viimati Hyundai i20 Coupe WRC masinaga kiiret sõitu teha ja ilmselgelt olen hakanud sellest kõvasti puudust tundma. See on umbes sama tunne, kui pole oma parimat sõpra enam tükk aega näinud. Seetõttu on kodusolemise periood olnud paras katsumus ning mõte sellest, et saan taaskord päris WRC masina rooli, on väga positiivne. Ma ootan WRC autoga võistlusoludes sõitmist väga ja eriti hea on seda teha kodustel teedel toimuval Rally DirtFish’il.»

«See on suurepärane, et tiim võimaldab ka Thierry’l (Neuville) siin sõita. Tema osalemine tõstab kindlasti ka ralli konkurentsi ja pakub fännidele korraliku vaatemängu. Korraldajad pingutavad kõvasti, et rallisõpradel oleks võimalik selles kogu maailma jaoks uues situatsioonis võistlusele kaasa elada nii kodus ekraanide vahendusel kui ka raja ääres viibides.»

Neuville sõitis viimati Eesti teedel aastal 2012 ja ootab põnevusega siia naasmist, sest siinsed teed saavad olema tõenäoliselt hooaja kõige kiiremad.

«Mõnikord tekib Soomes sõites tänu fännidele tunne nagu sõidaksid hoopiski Eestis,» ütles Thierry. «Ma usun, et see võrdlus iseloomustab päris hästi seda, kui palju eestlased armastavad rallit ja oma lemmikut rallisõitjat. Ootan Eestisse tulekut väga ja usun, et see saab olema üks väga huvitavate ja kiirete katsetega võistlus.»

Hyundai Motorsport’i direktor Andrea Adamo kinnitas Neuville’i sõnu eestlaste kirest rallispordi vastu.

Adamo lisas: «Käisin Eestis eelmine aasta ja ma nägin kui suure kirega inimesed sellele spordile kaasa elavad. Tõsiselt, Eesti on üks imeline maa, kus on väga palju rallisõpru. Ma olen aru saanud, et Rally DirtFish’i meeskond näeb kõvasti vaeva, et tulenevalt COVID-19-st tingitud piirangutest siiski võimaldada vähemalt osadel inimestel rallile kohapeale kaasa elama tulla ja mul on selle üle hea meel.»

«Tuleb tunnistada, et oleme varasemalt sellisel pinnasel nagu teil Eestis, veidi hädas olnud, kuid see, et tuleme sinna kahe WRC autoga, annab meile võimaluse koguda palju väärtuslikku infot korralikes võistlusoludes. See on auto arenduse perspektiivist kogu tiimile väga heaks võimaluseks.»

Itaallane lisas, et uudis Rally DirtFish’i toimumisaja muudatusest valmistas talle suurt rõõmu

«Pean Rally DirtFish’i korraldajatele ütlema aitäh,» ütles Adamo, «ralli toimumisaja lükkumine augustisse aitas mind palju, sest mul oli soov osaleda nii Itaalias toimuval Rally di Romal kui ka esialgu samale ajale planeeritud Rally DirtFish’il, kuid nüüd on see võimalik.»

«Üks asi on selles maailmas siiski kindel: me ei saa lihtsalt oodata ja loota. Meil tuleb püsti tõusta ja tegudele asuda, et asjad liikuma hakkaksid ja see ongi see, millega me praegu tegeleme. Meil on suur respekt Rally DirtFish’i korraldustiimi vastu, kes koroonaviiruse levikust tingitud piiranguid arvesse võttes selle ralli korraldab ja me teeme kõik, mis on meie võimuses, et neid toetada.»

DirtFish’i tegevjuhti Justin Simpson’i rõõmustas uudis Ott Tänaku osalemise kinnitusest ja lisas, et Hyundai Motorspordi pingutused on positiivsed uudised nii Rally DirtFish’ile kui ka kogu spordile.