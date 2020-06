Bernie Ecclestone: vormel 1 pilootide kuldajastu on läbi

Koroonaviirusest põhjustatud kriisi tõttu peavad vormel 1 meeskonnad kulusid kokku tõmbama ja Ecclestone usub, et ülisuurte palkade aeg on nüüd läbi. «Hamilton ei peaks raha pärast karjääriga riskima. Ta ei saa enam mitte kunagi 50 miljonit aastas ja tulevikus peavad kõik sõitjad palgaalandusi võtma. Kuldne ajastu on läbi saanud.»

Renault tiimijuht Cyril Abiteboul sõnul peaks kululimiit katma ka sõitjate palkasid. «See idee on laual. See on juriidiliselt keeruline. Me peame tegema kindlaks, et selline asi on üldse seaduslik. Alles siis saaks selline reegel jõustuda.»