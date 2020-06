Saaremaal käinud Itaalia klubi mängija: sain alles hiljem teada, et põdesin koroonaviirust

Pärast kodumaale jõudmist teatas Itaalia võistkond, et mõned nende mängijad haigestusid, ent koroonaviirust neil ei tuvastatud. Sellele seisukohale on kindlaks jäädud ka edaspidi, kuid Milano klubi info ei kõla eriti vettpidavalt.

«Tol hetkel ei uurinud meid keegi, aga jäime karantiini. Hilisematest testidest selgus, et mu organismis olid antikehad. See tähendab, et põdesid koroonaviirust,» ütles Eestis käinud serblasest nurgaründaja Nemanja Petric kodumaa meediale.