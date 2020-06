Tippjalgpallur: Saksamaa vutimehed neelavad valuvaigisteid nagu komme

Mitmed Saksamaa liigades pallinud vutimehed tunnistasid, et ravimite tarvitamine on ületanud normaalsuse piiri. Valuvaigistid aitavad kaasa vigastustest taastumisele. Probleem pole laialdane mitte ainult tipptegijate, vaid ka harrastajate seas.

Kogenud Subotici sõnutsi algab kõik klubijuhtidest. Mängijatele söödetakse sisse erinevaid ravimeid, et nad võimalikult kiiresti platsile naaseks: «Võistkonna arstid on surve all, sest nad peavad palluri nobedalt terveks ravima. Sellest on saanud süstemaatiline praktika.»