Püssi selga tõmmanud Rootsi tippsuusataja sai kriitikalaviini all salapärase toetuskõne

Nilssoni toonast otsust halvustasid mitmed mõjukad suusatamisega seotud isikud. Näiteks teatas varem ka rootslannat juhendanud Norra naistekoondise peatreener Ole Morten Iversen, et see on kõige rumalam asi, mida ta viimasel ajal on kuulnud. Venemaa suusajuht Jelena Välbe ütles, et rootslanna on väga kõikuva iseloomuga ning tema talle laskesuusaradadel kaasa ei ela.