Läti ja Leedu korvpallikoondised tulevad juuli lõpus Eestisse

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi sõnas, et sisuliselt olid lätlased oma jah-sõna öelnud juba möödunud nädala lõpus. «Läti koondise peatreener Roberts Štelmahers tahtis enne otsuse langetamist selget ülevaadet sellest, milliste mängijatega saavad nad Balti keti karikal arvestada. Tänasel päeval on neil see teadmine olemas. Meil on väga hea meel, et saame tugevate lähinaabritega enne tähtsaid EM-valikmänge koduväljakul rinda pista ja Eesti korvpalli juubeliaastal fännidele tipptasemel mänge pakkuda.»