Miks naasis Vassiljev Euroopa tippliigast Eestisse?

Juulis 37. sünnipäeva tähistav Vassiljev teenis esimese välislepingu 2017. aastal, mil ta palgati Šveitsi klubi Schönenwerdi etteotsa. Enne seda oli rakverelane tüürinud Selveri kahel järjestikusel hooajal Eesti meistriks. Pärast pooltteist aastat Cuprumis abimehena töötamist mõistis ta, et hing ihkab tagasi otsustaja rolli.

«Jaanuaris olin enda peas välja mõelnud, et tahan taas peatreenerina töötada,» ütles Vassiljev Postimehele. «Ütlesin seda ka Cuprumi peatreenerile, ta sai minust aru. Veetsin seal olid väga kasulikud aastad. Asja sees olla oli väga kihvt.»

Juhendaja tunnistab, et kuigi viimased hooajad möödusid piiri taga, oli ta algusest peale valmis kodumaale naasma. Märtsis alanud koroonakriis olukorda lihtsamaks ei teinud. «Päris igale poole ei taha minna ka,» märkis Vassiljev.

«Siis pakkuski Selver varianti. Tundub põnev projekt, just mängijaid vaadates. Nendega on huvitav koostööd teha. Kõik need asjad kokku pannes tegingi sellise otsuse.»