Segadust kui palju: Shaunae Miller-Uibolt kulla röövinud Naseri rikkumised olid teada juba enne MMi

Läinud nädalal teatas Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (WA) antidopingu allüksus AIU, et on määranud Doha MMil 400 m jooksus kulla võitnud Salwa Eid Naserile ajutise võistluskeelu. Nüüdseks on selgunud, et Bahreini jooksja rikkumised jäävad juba MMi eelsesse aega.