Suure matši ootuses: raskekaallaste profipoks saab 20 aasta järel ainsa tõelise maailmameistri

Anthony Joshua esindaja Eddie Hearn kinnitas, et osapooled on jõudnud kokkuleppele ka rahaliste tingimuste osas. «Oleme läbirääkimistega heas seisus. Võib öelda, et mõlemad mehed on andnud enda kinnituse kahes matšis osalemiseks. Esimene kohtumine võib aset leida 2021. aasta suvel,» teatas Hearn.