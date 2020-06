WRC promootor: Lõuna-Eesti ralli võib jõuda tänavu MM-sarja

Ciesla sõnul on kaaluvad nad mitmeid variante. «Meie vaateväljas on mitmeid Euroopa võistluspaiku, kes pole praegu rallikalendris, kuid on etappe varem korraldanud. On ka kohti, kes on olnud kandidaatrallid ning kel on WRC promotsiooniralli kogemus,» ütles Ciesla SVTle.

«Eesti on kindlasti meie nimekirjas. Nad on teinud eelmistel aastatel head tööd ja meeskonnad on olnud väga rahul. Eestlastel on olnud mitmeid aastaid korraldamiskogemust ning neil on üks parim fännikultuur, mida Euroopas võib kohati. On üsna selge, et kui nad täidavad ära meie nõuded, on väga võimalik, et näeme neid MM-sarjas juba sel aastal,» ütles Ciesla.