Miks keelati NSV Liidus naistel jalgpalli mängimine? Ühe pahase tehasetöölise kirja peale!

Naiste jalgpall areneb, kuid pole maailmas saavutanud meeste omaga võrdselt populaarsust. Põhjus on asjaolus, et naiste jalgpall on viimase saja aastaga pidanud korduvalt võitlema eluõiguse eest. Eestis ei teatud sellest pikka aega midagi, sest NSV Liit keelas oma viimastel kümnenditel naistel jalgpalli mängimise, sest pidas seda nende tervisele kahjulikuks. Teatud mõttes võinuks asjad olla just vastupidi!