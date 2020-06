Hyundai boss: töötame 2021. aasta päästmise nimel, tiimidele antakse raha ainult võitmiseks

«Kui me ei tegutse kohe ja praegu, tabab meid probleem,» teatas Adamo portaalile TheMotorsportArchive.com.

«Töötame koos kolleegidega 2021. aasta hooaja päästmise nimel. 2020. aasta on ohus, kuid arvan, et 2021. on veelgi ohtlikumas olukorras, sest ma ei näe, kuidas suudaksime hoida tänavust eelarvet.»