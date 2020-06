Tee veeredes head Toidupangale!

Eesti on vaikselt taastumas koroonakriisi aegsest olukorrast, ent sellegi poolest on veel palju peresid, kes jäänud ilma sissetulekust ja vajavad abi toidulaua katmisel. Seetõttu on Postimees võtnud eesmärgiks abistada puuduses elavaid perekondasid Eesti Toidupanga kaudu ja korraldab maikuus toimunud heategevusjooksu järjena rattasõidu. Toidupanga sõnul on toiduabi vajadus väga suur.

«Igasugused heategevussündmused on Toidupangale suureks abiks. Ühest küljest toetavad osalejad otseselt Toidupanka, tänu millele saame meie rohkem ja paremini abivajajaid aidata. Teisalt tuletab sündmusega kaasnev meediatähelepanu ka mitteosalejatele meelde Toidupanga olemasolu ja suunab ehk seeläbi nii mõnegi inimese otsima võimalusi abi saada või toetust avaldada. Ma usun, et abivajajatel on väga hea näha, et inimestel on tahet ja ideid teisi aidata. See näitab solidaarsust ja heasoovlikkust nende suhtes,» sõnas Toidupanga projekti- ja kommunikatsioonijuht Liina Peäske.