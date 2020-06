Otepääl avati suusalegend Arne Sireli mälestuspink

Pingi on disaininud Arne Sireli hea sõber, kunstnik Priit Pärn koos tootedisainerite Martin Pärna ja Kaspar Torniga. Sõprade eestvedamisel loodud pingilt avaneb vaade Tehvandi staadionile, mis on Eesti suusatamise häll ja seetõttu Arne Sireli meenutamiseks parim koht.

Arne hea sõber Priit Pärn ütles pingi pidulikul avamisel, et Arne mälestuse jäädvustamine on igati tänuväärne algatus, millele on aidanud nõu ja jõuga kaasa paljud sõbrad ja võitluskaaslased, kellele Arne ja tema saavutused on läinud oma eluajal väga korda. «Kui ma peaks võtma kokku, mis oli Arnele kõige iseloomulikum, jään rittapanemisega hätta. Uudishimu ka asjade vastu, mis ei peaks sportlast üldse huvitama. Kohanemisvõime uute inimeste ja olukordadega. Abivalmidus. Viimasest omadusest - Arne oli sõber, kellele võis helistada ükskõik millise probleemi puhul. Ükskõik millal. Kui oli vaja, oli ta viie minuti pärast kohal ja haaras härjal sarvist,» rääkis Pärn pressiteate vahendusel.