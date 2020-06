Autoralli MM-sari on sattunud lõhkise küna ette. Avalikult on välja öeldud, et soovitakse sõita veel vähemalt neli etappi, kuid hetkel on kalendrisse jäänud vaid kolm võistluspaika. Räägitud on küll Sardiinia ralli edasilükkamisest sügisesse, aga see on sisuliselt ka kõik. Tühistatud etapid on seadnud maailma rallijuhid seisu, kus otsitakse aktiivselt ka uusi võistluspaiku.