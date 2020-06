US Open võib tänavu ära jääda

Paljud mängijad ja sponsorid on mures, kas augusti lõpus on juba turvaline liikuda koroonaviirusest tugevalt mõjutatud New Yorki. The Guardian kirjutab, et see nädal on turniiri korraldajad, USA tenniseliidu esindajad, ATP ja WTA esindajad, erinevad mängijad ja treenerid pidanud mitmeid videokõnesid, kus on arutatud turniiri tuleviku üle.