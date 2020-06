San Antonio Spursi tagamängija postitas sotsiaalmeediasse šokeeriva ülestunnistuse

«Tegelik tõde minu juuste kohta on see, et need olid minu jaoks kui varjamisseade. Viiendas klassis käimise suvel puutusin kokku rohkemate pereliikmetega, kelle nimesid ma ei hakka nimetama. Mind ahistati seksuaalselt, vägistati ja väärkoheldi,» tunnistas 21-aastane korvpallur.