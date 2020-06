NFL annab rassismi vastu võitluseks 250 miljonit dollarit

NFL andis teada, et kavatseb kõigi 32 meeskonnaga koostööd teha. Nende eesmärkideks on toetada kriminaalõiguse reforme, politsei reforme ja nii majanduslikku kui ka haridusalast edenemist mustanahaliste kogukondades.

Samuti kavatseb NFL kasutada neile kuuluvaid meediaasutusi, et tõsta teadlikust ja harida inimesi sotsiaalse õigluse teemadel.

2016. aastal põlvitas San Francisco 49ersi mängjuht Colin Kaepernick USA rahvushümni ajal, et tuua tähelepanu rassilisele ebavõrdsusele ja politsei vägivallale. Toona tekitas protestiaktsioon suure reaktsiooni. USA president Donald Trump on öelnud, et kõigi põlvitatave mängijatega tuleks lepingud koheselt lõpetada.