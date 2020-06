Eesti võrkpallikoondis kohtub suvel valitseva maailmameistriga

Koondise mänedžer Robin Ristmäe ütles, et võimalus Poolaga kohtuda tuli nende poolt. «Meie suhtlesime Soomega, et nendega mängida, aga algul ei sobinud neile meie pakutud kuupäevad. Siis pakkusid nad ise teise aja ja saime need mängud paika. Seejärel kuulis meie omavahelistest mängudest Poola koondise peatreener Vital Heynen, kes suhtles meie peatreeneri Cédric Enardiga ning kutsus nii meid kui soomlasi omakorda Poola mängima,» rääkis Ristmäe. «26. juulil kohtuvad ilmselt Soome ja Poola ning päev hiljem meie ja Poola,» lisas koondise mänedžer.