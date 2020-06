Miljonitesse ulatuva haruldase sponsorlepingu sõlminud Klæbo: saan nüüd teha, mida tahan

«See on väga hea kokkulepe, kuid ma ei saa üksikasju avaldada,» ütles Klæbo Ilta-Sanomatele. «Leping annab mulle vabaduse teha, mida iganes ma soovin. Usun, et tänu tehingule saan teha asju, mis teevad mind veelgi paremaks suusatajaks.» 23-aastase norralase niivõrd suur sponsorleping on murdmaasuusatamises väga haruldane nähtus, lisab Soome väljaanne.