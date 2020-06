Maailma endine esinumber kaalub areenile naasmist: tahan endale uue võimaluse anda

Jankovic märkis, et koroonaviiruse tõttu jääb tema tipptennisesse naasmine veel õhku rippuma. «Ootan veidi ja vaatan, kuidas kõik sujub. Samas tahan endale anda uue võimaluse mängida,» lisas naine. 2008. aastal USA lahtistel finaali jõudnud Jankovic nautis enda sõnul eile Belgradi publiku ees mängimist väga.

Tema karjäär jäi toppama tõsise seljavigastuse tõttu. «Käisin arsti juurest arsti juurde. Trauma polnud minu jaoks lihtne, kannatasin väga palju. Lõpuks leidsin hea tohtri, kes mind aitas. Olen nüüd õnnelik.» Jankovic lisas, et karjääris saavutatu ei maksaks talle midagi, kui ta keeranuks oma tervise täiesti untsu.

Jankovic on põnevaid lahinguid pidanud ka Kaia Kanepiga, kellega ta on kohtunud seitse korda. Eestlanna on peal 4:3, Anett Kontaveidiga pole serblanna mänginud.