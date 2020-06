Vetteli endine tiimikaaslane: usun, et ta teeb vaheaasta

Eelmisel kuul andis Ferrari vormelimeeskond teada, et nende koostöö Vetteliga saab pärast tänavust hooaega läbi. Sellega seoses on viimased kuus hooaega Ferrarit esindanud piloodi tuleviku osas kerkinud mitmeid küsimärke. Minek Mercedesesse tundub ebatõenäoline ja ülejäänud vabad kohad on nõrgemates tiimides.