Viimase hetke tabamus viis Bayerni tiitlivõidu lävele

Bayern ei näidanud täna kõige paremat minekut ja kohati oldi tegemistes väga lohakad. Olgugi, et tekitati äärmiselt palju võimalusi, siis enamasti need ka luhtusid. See oli mõistetav, sest tipuründes mängis täna olude sunnil 19-aastane hollandlane Joshua Zirkzee, kellele tänane mäng oli Bundesligas üldse kaheksas.

26. minutil viis just Zirkzee Bayerni juhtima, kuid seda õnne ei olnud neile kauaks. Juba 37. minutil maandus Bayerni äärekaistjast Benjamin Pavardist pall oma väravasse ning 1:1 viigiga mindi ka poolajapausile.

Teine poolaeg oli suhteliselt võrdne ja kumbki meeskond ei omanud otsest initsiatiivi. Õnn soosis taaskord tugevamaid ja Mönchengladbachi kaitsjate eksimuse kasutas koheselt ära Leon Goretzka, kes 86. minutil just Pavardi söödu lihtsa vaevaga väravasse toimetas, tehes lõppskooriks 2:1.

Kolm vooru enne hooaja lõppu on Bayern kogunud 73 punkti. Lähim konkurent Dortmundi Borussia jääb nendest juba 7 punkti kaugusele. See tähendab, et teisipäeval väljalangemistsoonis olevale Bremeni Werderile külla sõites vajatakse meistritiitli kindlustamiseks võitu või loota Dortmundi ebaõnnele.

