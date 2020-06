Mustanahaline Soome korvpallur süüdistab Eesti koondislast rassismis

Wilson ei täpsustanud, millal ja kus mäng toimus või kes oli too eestlane, keda ta rassismis süüdistab. Küll ütles ta, et oli vabaviskejoonel, kui kuulis eestlast oma meeskonnakaaslastega rääkimas. 36-aastane korvpallur tundis ära rassistliku sõna, kuna see kõlab eesti ja soome keeles peaaegu samamoodi.

«Sasu ütles kohe, et see pole normaalne,» rääkis Wilson. «Temagi oli šokeeritud ja üllatunud. Olen väga õnnelik, et Salin astus mu eest välja, aga see polnud minu jaoks üllatus, kuna Soome koondises on suurepärane sisekliima.»