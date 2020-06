Johaugi jälgedes: Rootsi supertalent tahab osaleda kergejõustikuvõistlusel

Ka Karlsson on tuntud suure jooksusõbrana ning nooruses osales rootslanna ka võistlustel. «Ausalt öeldes sooviksin millalgi võistlusel osaleda, kuid see peab toetama minu arengut suusatajana,» ütles ta. Tõsi, Karlsson lisas, et erinevalt Johaugist ei soovi ta naelikuid jalga tõmmata suurtel võistlustel.