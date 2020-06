Toyota ei maga: kõik sõitjad saadetakse kolmepäevasele testile

Laupäeval tuli uudis, et Toyota on otsustanud lõpetada uue Yarise arendamise ning keskendub ülejärgmise hooaja hübriidmudelile. Soomlane jäi otsust kommenteerides napisõnaliseks, kuid vihjas Covid-19le. «Suudame me üldse seda koroonaviirusest põhjustatud olukorda uskuda? Kuidas on see võimalik, et see on teinud kõigile ja kõigele nii palju kahju? See on uskumatu, aga peame sellel väga kummalisel ajal edasi liikuma,» sõnas Mäkinen.