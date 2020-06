Mourinho valas kohtumiseks Manchester Unitediga õli tulle

Tottenham võõrustab peagi taasalustava Inglismaa kõrgliiga 30. voorus just Manchester Unitedit ja nõnda proovib Mourinho oma endist koduklubi kindlasti võita. Pärast 2019. aasta novembrist Tottenhamiga liitudes, pole loodetud edu saavutatud ja portugallane peab tulemusi kindlasti parandama.

Tegelikult kohtusid Mourinho juhendatav Tottenham ja Manchester United juba detsembris, kuid toona jäi 2:1 tulemusega peale Ole Gunnar Solskjaeri juhendatav United. Samuti asub Manchesteri klubi liigatabelis nendest kolm kohta kõrgemal viiendal positsioonil. See lisab Mourinhole ainult lisamotivatsiooni.

Nõnda otsustaski ta verbaalselt rünnata Solskjaeri öeldes, et norralasel pole võimalust hetkel kasutada piisavalt häid mängumehi. Praeguse koosseisuga pole neil Mourinho hinnangul Tottenhami vastu võimalustki.

Eks legendaarne treener peabki võtma kasutusele kõik nipid, kuna kaotuse korral on esinelikusse jõudmine sisuliselt võimatu ja see tähendaks Meistrite liigast eemale jäämist. Praeguses majanduslikus olukorras oleks see klubile äärmiselt raske hoop.

Mõlemad meeskonnad on ennast testinud ka kontrollkohtumistes esiliiga võistkondade vastu, et tähtmängijatele mängutunnetust tekitada ja midagi väga roosilist pole kummalgi näidata. United mängis kaks kohtumist West Bromi vastu, kaotades esimese 1:2 ja võites teise juba veenvalt 3:1.

Tottenham seevastu madistas Norwichiga ja neil tuli tunnistada vastaste 1:2 paremust. Londoni klubi õigustuseks võib nentida, et Norwichi kaks väravat sündisid mängu viimase 10 minuti jooksul, mil kõrgliiga meeskonnal olid väljakul juba suuresti noormängijad.

Tegelikult võib öelda, et mõlemad on taas oma parimas rivistuses. Tottenhami poolel on vigastusest paranenud staarründaja Harry Kane ja Unitedi eest peaks taas väljakule jooksma prantslane Paul Pogba.