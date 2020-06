Latvala unistab rallimeeskonna juhtimisest

209 MM rallil osalenud Latvala soovib küll veel karjääri jätkata, kuid mehel on peas ka unistus juhtimaks ühel päeval rallimeeskonda. «Praegu veel sooviks sõita, kuid kõik ei sõltu ainult minust. Kui reaalselt karjäär on lõppenud, siis kindlasti kaalun võimalust juhtida rallimeeskonda. See oleks kindlasti väga huvitav kogemus,» sõnas Latvala.