Los Angeles Lakers sai hooaja jätkumise eel ebameeldiva sõnumi

Liigajuht Adam Silver peab hetkel läbirääkimisi kõikide meeskondadega ja lubab mängijatega soovi korral ka hooaja jätkamisest loobuda. Seda juhul, kui arvatakse, et see kahjustab nende tervist või paneb nad kuidagi ohtu.

Sellest haarasid kinni mitmed mängumehed, kuid kõige olulisemaks peetakse just Howardi eemale jäämist. Ta on tänavu end taas pildile mänginud ning olnud Los Angeles Lakersi üheks võtmemängijaks. Tema keskmised näitajad sel hooajal on 7,5 punkti ja 7,4 lauapalli, kuid 34-aastane keskmängija paistab silma just efektiivsus poolest. Tema väljakult visete protsent on koguni 73,2.