Kaugushüppe maailmameister soovib neutraalse sportlase staatust

Menkov andiski avalduse sisse, mille on kinnitanud ka Venemaa Kergejõustikuliit ja dopinguagentuur RUSADA. Lisaks tuleb venelasel tasuda 250 dollari suurune maks.

Menkov on üks 17st Venemaa sportlasest, kes on avaldanud soovi neutraalse sportlase staatuse saamiseks. Suurimate nimedena on selles nimekirjas 2019. aasta kõrgushüppe maailmameister Marija Lassitskene ja Doha MMi kuldmedalist Angelika Sidorova.